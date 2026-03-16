Ex-VW-Chef: Deutschland „auf dem Weg zur DDR 2.0“

Brandmauer gegenüber AfD „ein Stück weit“ öffnen

Müller plädierte auch für eine öffentliche Debatte über Parteipolitik und den Umgang mit der AfD. Der Ex-VW-Chef äußerte sich kritisch zur bisherigen Strategie der etablierten Parteien im Umgang mit der Rechtsaußenpartei und sprach sich dafür aus, die sogenannte „Brandmauer“ gegenüber der Partei teilweise zu öffnen. „Sie diskutieren ständig über eine Brandmauer zur AfD, dabei sorgt diese Brandmauer nur dafür, dass sich die AfD schön eingehegt weiterentwickeln kann“, so Müller.