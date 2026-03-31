Das ist der Gipfel! Skoda überragt alle VW-Stromer

Elf Zentimeter länger als der Kodiaq

Und die Tschechen spielen jenes Spiel weiter, in dem sie auch bei den anderen Elektroautos erfolgreich sind: Das heißt Preisparität, und man meint damit einen (zumindest ungefähr) gleichen Preis zum vergleichbaren Verbrenner. In diesem Fall ist das der 4,76 Meter lange Kodiaq: Nun kann man sagen, dass der Peaq mit seinen 11 Zentimetern mehr Außenlänge und 17 Zentimetern mehr Radstand ein bisserl Aufpreis zum Kodiaq wert ist.