Hormuz-Krise wird auch nach Frieden weitergehen

Aktuell fließt kein Öl

Nicht nur die Schiffe müssen sich nach der Öffnung der Meeresenge neu sortieren. Nach Beginn des Kriegs wurden viele Ölfelder stillgelegt. Nicht alle können wieder sofort ihren Betrieb aufnehmen, bei manchen könnte es bis zu sieben Monate dauern, bis die Produktion wieder läuft, berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf S&P Global. Bis die Anlagen wieder laufen, können die Schiffe allerdings die Lager der Produzenten leeren, die nach Kriegsbeginn nicht wussten, wohin sonst mit ihrem Öl.