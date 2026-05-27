Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schaden ist enorm

Hormuz-Krise wird auch nach Frieden weitergehen

Wirtschaft
27.05.2026 22:32
Es wird Monate dauern, bis der Verkehr in der Straße von Hormuz wieder auf ein Vorkriegsniveau ...
Es wird Monate dauern, bis der Verkehr in der Straße von Hormuz wieder auf ein Vorkriegsniveau angestiegen ist – selbst, wenn der Iran-Krieg beendet ist.(Bild: Krone-Collage/AFP/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI, PX Media - stock.adobe.com)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Selbst wenn die USA und der Iran den Krieg bald beenden und die Straße von Hormuz wieder frei passierbar ist, bleibt folgender Fakt: Der Schaden ist schon angerichtet. Es wird Monate dauern, bis der Schiffsverkehr wieder so läuft wie vor dem Krieg – und die Wirtschaft leidet.

0 Kommentare

Die USA haben dem Iran ein neues Abkommen für ein Kriegsende vorgelegt. Darin steht, dass der Iran wieder Schiffe die Straße von Hormuz passieren lassen muss – innerhalb eines Monats muss der Schiffsverkehr wieder auf Vorkriegsniveau sein. Aktuell steht in den Sternen, ob dieses Abkommen tatsächlich umgesetzt wird. Doch selbst wenn, ist der anvisierte Zeitraum zur Erholung des Schiffverkehrs unrealistisch.

Dauert noch Monate
Es würde alleine vier Monate dauern, dass sich das Verkehrsaufkommen in der Straße von Hormuz auf 80 Prozent des Vorkriegsniveaus erholt, sagt Sultan al-Jaber von der Abu Dhabi National Oil Company. Er schätzt gegenüber der „Financial Times“, dass sich die Situation nicht vor 2027 normalisieren werde.

Die Straße von Hormuz

  • Die Straße von Hormuz ist eine enorm wichtige Handelsroute – fast ein Fünftel des weltweit verbrauchten Rohöls passiert außerhalb von Kriegszeiten die Meeresenge.
  • Durch den Iran-Krieg ist der Schiffsverkehr stark eingeschränkt worden. Der Iran sperrt weitgehend den Schiffsverkehr durch die Meeresenge und die USA blockieren iranische Häfen.
  • Seit dem 8. April herrscht offiziell eine Waffenruhe. Trotzdem gab es rund um die Straße von Hormuz mehrere Angriffe.

Ölanalyst Matt Smith von Kpler spricht von rund 166 Schiffen, die im Persischen Golf fesitzen. Wenn die Straße von Hormuz geöffnet wird, müssen die erst einmal die Meeresenge verlassen – erst danach können leere Tanker einlaufen, beladen werden und wieder auslaufen. Es könnte bis zu drei Monate dauern, bis die Tanker wieder zu ihrer vollen Transitkapazität zurückfinden, schätzt Kpler-Analystin Victoria Grabenwögner laut dem Sender CNN.

Aktuell fließt kein Öl
Nicht nur die Schiffe müssen sich nach der Öffnung der Meeresenge neu sortieren. Nach Beginn des Kriegs wurden viele Ölfelder stillgelegt. Nicht alle können wieder sofort ihren Betrieb aufnehmen, bei manchen könnte es bis zu sieben Monate dauern, bis die Produktion wieder läuft, berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf S&P Global. Bis die Anlagen wieder laufen, können die Schiffe allerdings die Lager der Produzenten leeren, die nach Kriegsbeginn nicht wussten, wohin sonst mit ihrem Öl.

Die Karte zeigt die Straße von Hormuz als wichtige Route für etwa 20 Prozent der weltweiten Ölexporte. Die internationale Schifffahrtsroute verläuft zwischen Iran und Oman und verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman. Quelle: APA.

Auch bei Flüssiggasanlagen kann die Produktion nicht mit einem Fingerschnippen wieder zum Laufen gebracht werden. Einige der Anlagen wurden beschädigt, sie müssen erst einmal repariert werden. 

Lage bleibt länger angespannt
Selbst wenn es frisches Öl und Erdgas gibt, heißt das weiterhin nicht, dass sich die Lage sofort wieder normalisieren wird. Ex-OMV-Chef Rainer Seele denkt, dass die Verfügbarkeit von Rohstoffen bis weit ins Jahresende angespannt bleiben wird, wie das „Handelsblatt“ schreibt. „Es werden zunächst auch die strategischen Reserven in vielen Ländern wieder aufgefüllt. Der Nachholbedarf ist riesig.“

Lesen Sie auch:
OMV-Chef Alfred Stern
Tumulte bei Sitzung
OMV-Chef Stern warnt vor leeren Gasspeichern
27.05.2026
Neue Angriffe
Iran: USA offenbaren ihren „boshaften Willen“
27.05.2026
Neue IWF-Prognose:
Iran-Kriegsfolgen für Wirtschaft geringer als 2022
07.05.2026

Preis wird schnell reagieren
Eine gute Nachricht gibt es aber doch: Wenn die Straße von Hormuz offen ist, wird der Rohöl-Preis schnell reagieren, vermutet Seele. Dieser ist seit Kriegsbeginn deutlich gestiegen. „Ein Großteil dessen, was wir heute sehen, ist eine Risikoprämie, und diese wird sich schnell auflösen, sobald eine Lösung in Sicht ist“, sagt der Top-Manager beim staatlichen Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate ADNOC.

Seele glaubt, dass der Rohölpreis wieder auf das Vorkriegsniveau von umgerechnet rund 69 Euro pro Fass (159 Liter) fallen wird – aktuell liegt der Preis bei rund 86 Euro pro Fass. Zuletzt ist der Ölpreis tatsächlich etwas gesunken. Investoren setzen darauf, dass der Iran und die Vereinigten Staaten bei den Verhandlungen über einen Frieden bald einen Durchbruch erzielen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
27.05.2026 22:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gerettet
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
144.226 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
117.658 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
95.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1416 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
993 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
949 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Wirtschaft
Schaden ist enorm
Hormuz-Krise wird auch nach Frieden weitergehen
Krone Plus Logo
Auftragslage im Wandel
Trends im Tod: Branche sucht Überlebensstrategien
Das sagen die Leser
Lebensmittelpreise: „Kaufe nur mehr im Ausland!“
„Redimensionierung“
Studenten auf Barrikaden – worum es konkret geht
Amazon-Manager warnt:
Paketsteuer trifft kleine Anbieter besonders hart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf