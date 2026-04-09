Riss in der Aorta: Dieses Mal klappte die Rettung

Zwei fast gleichaltrige Personen, die gleiche Diagnose: Anders als in Rohrbach sicherte bei einem akuten Fall in Oberösterreich ein perfekter Ablauf nach einem Aortariss das Leben eines Oberösterreichers, obwohl es im eigenen Bundesland auch für ihn keinen freien OP gab. Wie die Rettung lief, wo der Patient versorgt wurde – die „Krone“ kennt die Details.
Die gute Nachricht zuerst: Nach der Behandlung eines Patienten aus dem Raum Attersee im AKH Wien – die „Krone“ berichtete – konnte dieser bereits auf die Normalstation verlegt werden. Eine Mannschaft rund um Herzspezialist Professor Daniel Zimpfer operierte den 51-Jährigen.
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