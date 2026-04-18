Wenn Laternen plötzlich zu Tankstellen werden

„E“-Realität in Linz

Hier wollen die Grünen im kommenden Gemeinderat ansetzen. Klubobmann Helge Langer fordert 100 zusätzliche Ladepunkte im öffentlichen Raum: „Der Umstieg auf Elektromobilität darf nicht jenen vorbehalten bleiben, die ein Eigenheim oder eine private Garage besitzen.“ Denn die Realität in Linz ist klar: Wer keinen eigenen Parkplatz hat, hat es derzeit schwer, ein E-Auto alltagstauglich zu nutzen. Während Supermärkte und Einkaufszentren ihre Ladepunkte ausbauen, bleibt ausgerechnet der öffentliche Raum – also dort, wo die meisten Menschen parken – eine Lücke. Und genau dort kommt eine Idee ins Spiel, die auf den ersten Blick unscheinbar wirkt – aber das Potenzial hat, die Stadt zu verändern: Strom aus der Straßenlaterne.