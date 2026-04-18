Erste Ernte: Erdbeersaison steht vor der Tür

Die Arbeit für die perfekten Erdbeeren, die es an den zahlreichen Standverkäufen in der Region gibt, startet sogar schon im Jänner. Die Sortenwahl und der Anbau wurden gut durchdacht, die Pflanzen gehegt und gepflegt. Keinesfalls wollte man das Gewächshaus mit einer Gas- oder Ölheizung betreiben, so die Lehners. Fix ist: Der Mostviertler Lehmboden ermöglicht, dass die Beeren besonders natürlich schmecken. Und wo frische Erdbeeren sind, kann der Sommer auch nicht mehr weit in der Ferne sein...