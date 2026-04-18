Erste Ernte: Erdbeersaison steht vor der Tür

Bald sind wieder die „Erdbeeren los“! In Niederösterreich bei Familie Lehner konnten in Haag bereits die ersten Früchte geerntet werden. Frost im April ist aber nach wie vor möglich.
Langsam geht es los, im Erdbeerstadl von Familie Lehner in Haag im Bezirk Amstetten. „Die ersten Früchte wurden schon am Samstag vor einer Woche von uns gepflückt“, verrät Lukas Lehner der „Krone“. Eltern Franz und Elisabeth Lehner pflanzten in den 1980er Jahren die ersten Erdbeerpflanzen im Mostviertel. In den darauffolgenden 40 Jahren etablierte sich der Betrieb zu einem regionalen Beeren-Hotspot. Auch in Salzburg gibt es einen Stadl, in Linz ein Beerencafé.
Normalerweise im Mai reif
Bis es demnächst wirklich kiloweise Früchte vom Feld gibt, muss man sich vielleicht noch etwas gedulden. Generell beginnt die Erdbeer-Ernte landesweit in der Regel im Mai. „Im Gewächshaus sind sie aber schon im April reif“, sagt Bruder Martin Lehner. Mit Photovoltaik und Wärmepumpe werden die Beeren, wenn es draußen noch kühl ist, klimaneutral „gesonnt“. Generell reichen den Beeren aber schon ein paar sonnige Tage, um schön rot zu werden.
Sonnengereifte Erdbeeren sind zudem auch gesund: Sie überzeugen mit ihrem Gehalt an Vitamin C, Folsäure, Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium.
Die Arbeit für die perfekten Erdbeeren, die es an den zahlreichen Standverkäufen in der Region gibt, startet sogar schon im Jänner. Die Sortenwahl und der Anbau wurden gut durchdacht, die Pflanzen gehegt und gepflegt. Keinesfalls wollte man das Gewächshaus mit einer Gas- oder Ölheizung betreiben, so die Lehners. Fix ist: Der Mostviertler Lehmboden ermöglicht, dass die Beeren besonders natürlich schmecken. Und wo frische Erdbeeren sind, kann der Sommer auch nicht mehr weit in der Ferne sein...
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