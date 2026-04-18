Alkolenker (65) fuhr nach Überholmanöver in Bach

Gleich drei Fahrzeuge wollte ein 65-Jähriger aus Engelhartszell Freitagabend überholen. Dabei streifte er aber den Wagen eines 32-Jährigen aus Eidenberg, woraufhin der Ältere von der Fahrbahn abkam und in einem Bach landete. Der Alkotest beim Unfalllenker verlief positiv.
Am Freitag gegen 16.30 Uhr war der 65-Jährige aus Engelhartszell mit seinem Mercedes auf der B130 Richtung Passau unterwegs. Als er einen Traktor und zwei Pkw überholen wollte, kam es zu einer Streifkollision mit dem Wagen eines 32-Jährigen aus Eidenberg.
Lenker leicht verletzt
Daraufhin kam das Fahrzeug des Älteren von der Straße ab, prallte gegen mehrere Bäume und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Der Unfalllenker konnte sich selbstständig befreien und erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkotest verlief mit 0,64 Promille positiv.
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