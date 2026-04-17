Bauernkrieg als Drehmoment für das Heute

„Die ’communale oö’ wird zeigen, wie lebendig Geschichte sein kann, wenn wir sie mit Fragen unserer Zeit verbinden“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Mit einem Budget von ca. zwei Millionen Euro vom Land (davon 650.000 Euro für das Programm), wolle man „herausdestillieren, was darüber steht: Der Titel ‘Mut‘ trifft es gut.“ Ging es beim Bauernkrieg doch um das Eintreten für Freiheit, um Zivilcourage, so Stelzer. „Was das für uns heute bedeutet, steht ebenso im Zentrum der Ausstellung.“