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„communale oö“

Bauernkrieg als Drehmoment für das Heute

Oberösterreich
17.04.2026 18:30
Sujet von „Land & Wille“, ein Konzerterlebnis in St. Agatha am 30. Mai.
Sujet von „Land & Wille“, ein Konzerterlebnis in St. Agatha am 30. Mai.(Bild: Rafael Hintersteiner)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die dritte „communale oö“ widmet sich in den nächsten Monaten dem Thema „400 Jahre Bauernkrieg“; „Mut“ ist die Klammer für 130 Projekte in 27 Gemeinden, verstreut in Oberösterreich. Die Vielfalt spannt sich von Brauchtum über Musikevents und Ausstellungen bis hin zum Instagram-Walk. 

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ch habe Oberösterreich in den letzten Monaten bereist und erlebt, dass Gemeinden von ’Gemeinschaft’ geprägt sind“, sagt Martin Honzik, Projektleiter der „communale oö“. Insgesamt wurden 27 Gemeinden (siehe Grafik rechte Seite) ausgewählt, zum Thema „400 Jahre Bauernkrieg“ Projekte beizutragen: „Diese prägende Geschichte soll über vielfältige Zugänge für Besucher aller Generationen erlebbar gemacht werden“, so Honzik.

Rund 130 Projekte wurden entwickelt, sie erkunden die Verbindungen zwischen dem Aufstand der Bauern von 1626 und heutigen Faktoren des Zusammenlebens.

Die Vielfalt ist groß
Es gibt Symposien, Denkmal-Events, Insta-Walks, Ausstellungen, Konzerte. Stilistisch reicht der Bogen vom Brauchtum über die Volkskultur bis hin zum großen Musikevent. Zu den Highlights zählt die Aufführung „Land & Wille“, ein Projekt des OÖ. Blasmusikverbands, der gemeinsam mit Marktkapellen und Landesmusikschulen die heimische Bauernkriegs-Geschichte auf der Stefan Fadinger-Waldbühne in St. Agatha (30. Mai) neu erzählt. Zweites Highlight wird Georg Schmiedleitners Inszenierung „Spaltboden“ im Theater Meggenhofen (ab 3. Juni), wie wir berichteten.

Zitat Icon

Dass sich so viele Gemeinden einbringen, macht dieses Kulturformat zu einem starken Zeichen für Zusammenhalt

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Zitat Icon

Der Bauernkrieg bildet den Ausgangspunkt und Resonanzraum. Das Programm entsteht in Kooperation mit lokalen Partnern.

Martin Honzik, Projektleiter

Landeshauptmann Thomas Stelzer
Landeshauptmann Thomas Stelzer(Bild: Markus Wenzel)
Projektleiter Martin Honzik
Projektleiter Martin Honzik(Bild: Markus Wenzel)

Zwischen ideologischem Missbrauch und Verherrlichung
Die Hauptausstellung „Bauernkrieg – Zwischen Geschichte und Fiktion“ wird im Linzer Schlossmuseum am 8. Mai eröffnet. Hier richtet sich der Blick nicht nur auf die Schlacht, sondern auch auf die Geschichtsschreibung in den folgenden Jahrhunderten.

Diese Gemeinden bieten Veranstaltungen an
Diese Gemeinden bieten Veranstaltungen an(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
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Gelbe Kioske und Prospekte
Übrigens ist Gelb die Farbe der „communale oö“ und es gibt eine mobile Architektur – Info-Stände – in Gelb.

„Die ’communale oö’ wird zeigen, wie lebendig Geschichte sein kann, wenn wir sie mit Fragen unserer Zeit verbinden“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Mit einem Budget von ca. zwei Millionen Euro vom Land (davon 650.000 Euro für das Programm), wolle man „herausdestillieren, was darüber steht: Der Titel ‘Mut‘ trifft es gut.“ Ging es beim Bauernkrieg doch um das Eintreten für Freiheit, um Zivilcourage, so Stelzer. „Was das für uns heute bedeutet, steht ebenso im Zentrum der Ausstellung.“

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