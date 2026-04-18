Familie bemerkte, dass Wintergarten brannte

Am Freitag gegen 23 Uhr wollte eine Familie in Pregarten zu Bett gehen. Dabei bemerkten die fünf Personen ein Feuer im Bereich des Wintergartens und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. 120 Feuerwehrleute standen mehrere Stunden im Löscheinsatz.
Als die drei Erwachsenen und zwei Jugendlichen gegen 23 Uhr in Pregarten ins Bett gehen wollten, bemerkten Familienmitglieder vom Schlafzimmer aus ein Feuer im Bereich des Wintergartens. Alle fünf Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, dann wurde die Feuerwehr verständigt.
Dach musste geöffnet werden
Die Flammen breiteten sich rasch aus, und auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war der Feuerschein schon weithin sichtbar. Für Löscharbeiten mussten die rund 120 Florianis das Dach öffnen sowie Innenwände durchbrechen. Auch von einer Teleskopmastbühne aus wurde gelöscht.
Aufwendige Löscharbeiten
Gegen 3 Uhr konnte schließlich „Brandaus“ gegeben werden und die ersten der neun im Einsatz stehenden Feuerwehren rückten wieder ein. Die verbleibenden Wehren waren noch bis in den Vormittag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.
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