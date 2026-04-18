Familie bemerkte, dass Wintergarten brannte

Aufwendige Löscharbeiten

Gegen 3 Uhr konnte schließlich „Brandaus“ gegeben werden und die ersten der neun im Einsatz stehenden Feuerwehren rückten wieder ein. Die verbleibenden Wehren waren noch bis in den Vormittag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.