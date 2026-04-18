Tourengeher mit Hubschrauber vom Berg gerettet

Hubschrauber rettete Sportler

Daraufhin wurde die Bergrettung Hallstatt sowie ein Alpinpolizist der AEG Gmunden alarmiert. Außerdem wurde der Polizeihubschrauber zum Einsatz hinzugezogen, um den Mann noch bei „letztem“ Tageslicht retten zu können. Dies gelang schließlich auch – die Hubschrauber-Crew konnte den bereits entkräfteten Mann um 20:05 Uhr am Parkplatz der Talstation der Krippenstein-Seilbahn vom Berg bringen.