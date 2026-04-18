Ein Heldenepos als rasantes Fantasy-Abenteuer

Ein Heldenepos auf der Höhe der Zeit

Die Kostüme und die Bühne von Mona Hapke bewegen sich zwischen Märchen und Zukunft. Neben vielen Schauplätzen wie Lagerfeuer, Drachenhöhle oder Thron kommt auch Schattentheater effektvoll zum Einsatz. Das junge Premierenpublikum ließ sich vom Heldenepos mitreißen, war gebannt und spendete begeisterten Beifall.