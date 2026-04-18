Ein Heldenepos als rasantes Fantasy-Abenteuer

Der Drachentöter und ein Spiel um Liebe, Macht und Rache: Das Epos „Die Nibelungen“ zählt zu den bedeutendsten Stoffen der deutschen Literatur. Nele Neitzke hat für das Linzer Landestheater eine knappe, rasante Fassung geschaffen, das junge Ensemble ist spielfreudig. Ein grandioses Fantasy-Drama für ein begeistertes junge Publikum!
Die „Nibelungen Short Cuts“ am Linzer Landestheater jagen den Mythos durch den Fleischwolf der Gegenwart. Es gibt Helden, Loyalitäten, schöne, wilde Frauen und das recht menschliche Spiel um Macht – in dem Rache am Schluss alles Leben frisst.
Nele Neitzke und Regisseur Martin Philipp machen aus dem Heldenepos, das Friedrich Hebbel zum bürgerlich-patriarchalen Drama umgeschmiedet hat, ein hochverdichtetes Theater. Und sie wagen eine Verjüngung, erzählen den Stoff als Fantasy-Abenteuer, bleiben dabei gnadenlos und ohne die blutigen Morde zu vertuschen.
Ein Heldenepos auf der Höhe der Zeit
Die Kostüme und die Bühne von Mona Hapke bewegen sich zwischen Märchen und Zukunft. Neben vielen Schauplätzen wie Lagerfeuer, Drachenhöhle oder Thron kommt auch Schattentheater effektvoll zum Einsatz. Das junge Premierenpublikum ließ sich vom Heldenepos mitreißen, war gebannt und spendete begeisterten Beifall.
Das lag auch an der großartigen schauspielerischen Leistung des ebenfalls jungen Ensembles. Es brillieren Levi R. Kuhr (Hagen, Siegfried), Vinzent Gebesmair (Gunther), Ada Lüer (Kriemhild) und Alexandra Diana Nedel (Brünhild).
Sehenswert für ein Publikum ab 13 Jahren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.