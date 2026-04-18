Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kammerspiele Linz

Ein Heldenepos als rasantes Fantasy-Abenteuer

Oberösterreich
18.04.2026 15:45
(Bild: Philip Brunnader)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Der Drachentöter und ein Spiel um Liebe, Macht und Rache: Das Epos „Die Nibelungen“ zählt zu den bedeutendsten Stoffen der deutschen Literatur. Nele Neitzke hat für das Linzer Landestheater eine knappe, rasante Fassung geschaffen, das junge Ensemble ist spielfreudig. Ein grandioses Fantasy-Drama für ein begeistertes junge Publikum!

0 Kommentare

Die „Nibelungen Short Cuts“ am Linzer Landestheater jagen den Mythos durch den Fleischwolf der Gegenwart. Es gibt Helden, Loyalitäten, schöne, wilde Frauen und das recht menschliche Spiel um Macht – in dem Rache am Schluss alles Leben frisst. 

Nele Neitzke und Regisseur Martin Philipp machen aus dem Heldenepos, das Friedrich Hebbel zum bürgerlich-patriarchalen Drama umgeschmiedet hat, ein hochverdichtetes Theater. Und sie wagen eine Verjüngung, erzählen den Stoff als Fantasy-Abenteuer, bleiben dabei gnadenlos und ohne die blutigen Morde zu vertuschen.

(Bild: Philip Brunnader)
(Bild: Philip Brunnader)
(Bild: Philip Brunnader)
Lesen Sie auch:
Er hat Höhenangst- sie rettet ihn! Mathias Edenborn (Edward) und Sofie De Schryver (Vivian) ...
Musiktheater Linz
„Pretty Woman“: Ein Musical zum Verlieben
02.04.2026
Fotoschau in Linz
Süßer Apfel und andere Momente der Erinnerung
16.04.2026
Kinder & Krebs
„Ich wollte in dieser Krise nicht untergehen“
10.04.2026

Ein Heldenepos auf der Höhe der Zeit
Die Kostüme und die Bühne von Mona Hapke bewegen sich zwischen Märchen und Zukunft. Neben vielen Schauplätzen wie Lagerfeuer, Drachenhöhle oder Thron kommt auch Schattentheater effektvoll zum Einsatz. Das junge Premierenpublikum ließ sich vom Heldenepos mitreißen, war gebannt und spendete begeisterten Beifall.

Das lag auch an der großartigen schauspielerischen Leistung des ebenfalls jungen Ensembles. Es brillieren Levi R. Kuhr (Hagen, Siegfried), Vinzent Gebesmair (Gunther), Ada Lüer (Kriemhild) und Alexandra Diana Nedel (Brünhild).

Sehenswert für ein Publikum ab 13 Jahren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.04.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
293.126 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
138.366 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
122.449 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
1813 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1024 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
809 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Oberösterreich
Kammerspiele Linz
Ein Heldenepos als rasantes Fantasy-Abenteuer
Nach Streifkollision
Alkolenker (65) fuhr nach Überholmanöver in Bach
12 Stunden unterwegs
Tourengeher mit Hubschrauber vom Berg gerettet
Lenker eingeklemmt
26-Jähriger überschlug sich mehrmals mit Auto
Licht liefert Strom
Wenn Laternen plötzlich zu Tankstellen werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf