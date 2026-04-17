Nach Gerichtsentscheid muss PVA Pflegegeld erhöhen

AK zog vor Gericht

Das Gutachten der PVA sieht das allerdings offenbar nicht so und so bekam die Familie Pflegegeld der Stufe 1. Das Paar wandte sich in der Folge an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese klagte gegen den bisherigen Bescheid, um eine Erhöhung des Pflegegeldes zu erreichen. Der vom Sozialgericht beauftragte Sachverständige erstellte ein neues Gutachten.

1400 Euro mehr

Und dieses fiel völlig anders aus als das Gutachten der PVA. Laut diesem bestand nämlich ein Pflegeaufwand von 205 Stunden pro Monat. Damit stand der Familie nun sogar Pflegestufe 6 zu. Der finanzielle Unterschied ist beachtlich: Bei Pflegestufe 1 sind es monatlich 206 Euro, nun erhält die Familie 1685 Euro.