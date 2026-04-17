Pechstein im Lentos: „Bilder reisen nie allein“

Die Gemälde von Pechstein, die im Lentos ab 23. April zu sehen sein werden, sind hinter Glas, bis auf das Frühwerk „Geierwally, das er mit 14 Jahren gemalt hat. Es gibt nur wenige Frühwerke, die meisten sind verschollen“, weiß Arce, die sich auf die Lentos-Schau freut: „Ich bin ein Fan des Expressionismus, die Farben und die Lebendigkeit ziehen mich richtig ins Bild.“