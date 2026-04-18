Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umstrittenes Projekt

„Keine Kompostieranlage im Naherholungsgebiet!“

Oberösterreich
18.04.2026 10:00
 Die Politiker Doris Hausherr-Großteßner, Michael Jeske, Michaela Gubesch sowie Wirt Hans ...
 Die Politiker Doris Hausherr-Großteßner, Michael Jeske, Michaela Gubesch sowie Wirt Hans Harringer und Ex-Schuldirektorin Karolina Hollick (v. li.) protestieren gegen die Pläne von Ex-Ortschef Franz Zeilinger und Florian Pimmingstorfer.  (Bild: Lukas Hausherr)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

In Neukirchen an der Vöckla regt sich heftiger Widerstand gegen die Pläne für einen Betrieb in einem Naturidyll. Beim Info-Abend stellten sich die Betreiber den Projektgegnern. Noch fehlt das grüne Licht für den Startschuss, der Bescheid der Naturschutzabteilung ist noch ausständig.  

0 Kommentare

In Neukirchen an der Vöckla weht Ex-Bürgermeister Franz Zeilinger und seinem Geschäftspartner Florian Pimmingstorfer seit einiger Zeit rauer Gegenwind entgegen. Das Duo plant die Errichtung einer Kompostieranlage im Naherholungsgebiet „Schneeweißn Gstockat“ – wir berichteten. Die Projektgegner luden nun zu einer Info-Veranstaltung, um ihre Bedenken auch öffentlich zu präsentieren.

Großer Andrang
„Der Andrang war überwältigend. Es kamen fast 100 Personen“, ist Organisatorin und Grünen-Gemeindevorständin Doris Hausherr-Großteßner begeistert. Hoch rechnet sie Zeilinger und Pimmingstorfer an, dass sie sich unter die Besucher mischten. „Im Vorfeld wurde uns davon abgeraten, da es ein sehr emotionales Thema im Ort ist“, so Pimmingstorfer. Er stellte auch seine Sicht der Dinge dar: „Es stimmt nicht, dass es jährlich 11.000 Fahrten geben wird. Da wir keine Privatanlieferungen planen, wird die Zahl deutlich geringer ausfallen.“

Hausherr-Großteßner stößt sich vor allem an der Zerstörung des Naherholungsgebiets. „Die Lichtung ist für viele Menschen eine Kraftquelle. Jetzt soll der Hügel abgetragen werden.“ Sie sieht keinen Nutzen für die Gemeinde: „Es sind nur zwei Mitarbeiter geplant. Das bringt kaum Erträge bei der Kommunalsteuer, dafür muss die Gemeinde für den Erhalt der Zufahrtstraßen aufkommen.“

Lesen Sie auch:
In Neukirchen stoßen die Pläne für eine Kompostieranlage auf Widerstand. Das Projekt wollen ...
Proteste im Ort
Ex-Ortschef plant im Idyll eine Kompostieranlage
18.07.2025

Noch gibt es für das Projekt kein grünes Licht. Es fehlt der Bescheid der Naturschutzabteilung. Danach muss das Areal der Kompostieranlage von derzeit Grünland in ein dafür relevantes Sondergebiet umgewidmet werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.04.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
290.139 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
132.530 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Gericht
Beim Riesenrad: Junger TV-Star prügelte Polizisten
90.099 mal gelesen
Polizeibeamter wurde bei Einsatz am Wintermarkt im Wiener Prater von Mitte 20-Jährigem schwer ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1020 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
980 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Oberösterreich
Umstrittenes Projekt
„Keine Kompostieranlage im Naherholungsgebiet!“
Beim Schlafengehen
Familie bemerkte, dass Wintergarten brannte
Krone Plus Logo
Augenzeuge fragt:
„Warum hat Polizist nicht ins Knie geschossen?“
Krone Plus Logo
Gefährliche Situation
Darum durfte Rettung nicht gleich zum Axt-Opfer
Krone Plus Logo
KUK musste reagieren
Zu viele Patienten ohne Notfall in Notfallaufnahme
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf