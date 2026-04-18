„Keine Kompostieranlage im Naherholungsgebiet!“

In Neukirchen an der Vöckla regt sich heftiger Widerstand gegen die Pläne für einen Betrieb in einem Naturidyll. Beim Info-Abend stellten sich die Betreiber den Projektgegnern. Noch fehlt das grüne Licht für den Startschuss, der Bescheid der Naturschutzabteilung ist noch ausständig.
In Neukirchen an der Vöckla weht Ex-Bürgermeister Franz Zeilinger und seinem Geschäftspartner Florian Pimmingstorfer seit einiger Zeit rauer Gegenwind entgegen. Das Duo plant die Errichtung einer Kompostieranlage im Naherholungsgebiet „Schneeweißn Gstockat“ – wir berichteten. Die Projektgegner luden nun zu einer Info-Veranstaltung, um ihre Bedenken auch öffentlich zu präsentieren.
Großer Andrang
„Der Andrang war überwältigend. Es kamen fast 100 Personen“, ist Organisatorin und Grünen-Gemeindevorständin Doris Hausherr-Großteßner begeistert. Hoch rechnet sie Zeilinger und Pimmingstorfer an, dass sie sich unter die Besucher mischten. „Im Vorfeld wurde uns davon abgeraten, da es ein sehr emotionales Thema im Ort ist“, so Pimmingstorfer. Er stellte auch seine Sicht der Dinge dar: „Es stimmt nicht, dass es jährlich 11.000 Fahrten geben wird. Da wir keine Privatanlieferungen planen, wird die Zahl deutlich geringer ausfallen.“
Hausherr-Großteßner stößt sich vor allem an der Zerstörung des Naherholungsgebiets. „Die Lichtung ist für viele Menschen eine Kraftquelle. Jetzt soll der Hügel abgetragen werden.“ Sie sieht keinen Nutzen für die Gemeinde: „Es sind nur zwei Mitarbeiter geplant. Das bringt kaum Erträge bei der Kommunalsteuer, dafür muss die Gemeinde für den Erhalt der Zufahrtstraßen aufkommen.“
Noch gibt es für das Projekt kein grünes Licht. Es fehlt der Bescheid der Naturschutzabteilung. Danach muss das Areal der Kompostieranlage von derzeit Grünland in ein dafür relevantes Sondergebiet umgewidmet werden.
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