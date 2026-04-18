„Keine Kompostieranlage im Naherholungsgebiet!“

Großer Andrang

„Der Andrang war überwältigend. Es kamen fast 100 Personen“, ist Organisatorin und Grünen-Gemeindevorständin Doris Hausherr-Großteßner begeistert. Hoch rechnet sie Zeilinger und Pimmingstorfer an, dass sie sich unter die Besucher mischten. „Im Vorfeld wurde uns davon abgeraten, da es ein sehr emotionales Thema im Ort ist“, so Pimmingstorfer. Er stellte auch seine Sicht der Dinge dar: „Es stimmt nicht, dass es jährlich 11.000 Fahrten geben wird. Da wir keine Privatanlieferungen planen, wird die Zahl deutlich geringer ausfallen.“