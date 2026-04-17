Lenker (40) mit gefälschten Kennzeichen erwischt

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Ried kontrollierten am Freitag gegen 11:30 Uhr auf der A8 Innkreisautobahn einen 40-jährigen rumänischen Staatsbürger, der sich auf der Fahrt von Rumänien nach Belgien befand. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich bei den französischen Kennzeichentafeln und dem vorgezeigten provisorischen Zulassungsschein um Totalfälschungen handelte. Erhebungen ergaben, dass die Zulassung für das Fahrzeug bereits im März 2026 abgelaufen war.