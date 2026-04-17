Lenker (40) mit gefälschten Kennzeichen erwischt

Als Polizisten einen Rumänen auf der Fahrt nach Belgien im Innviertel stoppten, stellte sich schnell heraus, dass seine französischen Kennzeichen und die Fahrzeugzulassung gefälscht waren. Der 40-Jährige wurde mehrfach angezeigt und musste den Wagen an Ort und Stelle stehen lassen.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Ried kontrollierten am Freitag gegen 11:30 Uhr auf der A8 Innkreisautobahn einen 40-jährigen rumänischen Staatsbürger, der sich auf der Fahrt von Rumänien nach Belgien befand. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich bei den französischen Kennzeichentafeln und dem vorgezeigten provisorischen Zulassungsschein um Totalfälschungen handelte. Erhebungen ergaben, dass die Zulassung für das Fahrzeug bereits im März 2026 abgelaufen war.
Auto musste stehen bleiben
Nach Einhebung mehrerer Sicherheitsleistungen werden Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Ried und die Staatsanwaltschaft Ried erstattet. Die Kennzeichentafeln sowie der Zulassungsschein wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
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