Zehnjähriger Bub wurde von Hund ins Bein gebissen

Schmerzhaft endete am Freitagnachmittag für einen Schüler aus Engerwitzdorf (OÖ) der Besuch des Sportplatzes von Luftenberg. Der Bub wurde dort plötzlich von einem freilaufenden Husky-Schäfermischling in den Oberschenkel gebissen. Er musste ins Spital gebracht werden, wo seine Verletzung verarztet wurde.