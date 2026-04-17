Zehnjähriger Bub wurde von Hund ins Bein gebissen

Schmerzhaft endete am Freitagnachmittag für einen Schüler aus Engerwitzdorf (OÖ) der Besuch des Sportplatzes von Luftenberg. Der Bub wurde dort plötzlich von einem freilaufenden Husky-Schäfermischling in den Oberschenkel gebissen. Er musste ins Spital gebracht werden, wo seine Verletzung verarztet wurde.
Der Zehnjährige aus Engerwitzdorf hielt sich am Freitag gegen 17 Uhr am Sportplatz in Luftenberg auf. Dabei wurde der Schüler plötzlich von dem freilaufenden Hund eines 36-jährigen Einheimischen attackiert und in den linken Oberschenkel gebissen.
Das Kind erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung im Beisein seines Vaters ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden. Bei dem bissigen Hund handelte es sich um einen Husky-Schäfermischling.
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