Ortschef: „Werde alles tun, um das zuzusperren!“

Ein Automatensalon mitten in der Altstadt Halleins lässt Bewohner und Stadtchef toben. Weil keine Mitarbeiter hier gemeldet sind, bleibe die Kommunalsteuer aus. Zudem würden Kinder zum Zocken verleitet. Doch die Gemeinde sieht eine gesetzliche Möglichkeit, gegen die Spielbude vorzugehen...