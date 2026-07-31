Grödig gewinnt nach halbstündiger Unterbrechung

Ex-Austrianer stellte auf 2:0 für Grödig

Die Pause tat dem Aufsteiger gut, der danach bis zum Pausenpfiff das Spiel kontrollierte und in dieser Phase auch in Führung ging. Patrick Scheibenhofer (45.) netzte ein. Während der Wettergott am Untersberg auch in Hälfte zwei die Regenschleusen offen ließ, änderte das nichts an der Dominanz der Hausherren. Doch auch St. Johann kam etwas besser in die Partie, kam zu der einen oder anderen Chance. Das Tor machte aber Grödig: Alexander Schwaighofer, einer der Aufstiegshelden der Austria, erzielte das verdiente 2:0 (60.).