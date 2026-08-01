Betrüger zockten Firmen mit falscher IBAN ab

Salzburger Sparkassen-Kunden sitzt der Schrecken noch im Nacken: Vor wenigen Wochen wurden erst landesweit alle IBAN-Verbindungen umgestellt. Betrüger wollten diese Gelegenheit nun für sich nutzen und hofften auf große Beute bei zwei Immobilienfirmen ...
Eine Salzburger Immobilienfirma überwies im April einen Rechnungsbetrag von 58.200 Euro auf ein Konto, dessen ursprüngliche IBAN durch eine andere ersetzt worden war. Die 21-jährige Kontoinhaberin wurde nach der Anzeige ermittelt, das Geld sichergestellt und an das geschädigte Unternehmen zurücküberwiesen.
Im Juli wollte eine Wohnbaugesellschaft eine offene Rechnung begleichen. Ihr wurde mitgeteilt, dass künftig eine neue Bankverbindung zu verwenden sei und die 228.420 Euro darauf eingehen sollten. Die Buchhaltung schöpfte Verdacht und zahlte nicht. In Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei konnte ein 76-jähriger als Inhaber des Empfängerkontos ausgeforscht werden.
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