Betrüger zockten Firmen mit falscher IBAN ab

Im Juli wollte eine Wohnbaugesellschaft eine offene Rechnung begleichen. Ihr wurde mitgeteilt, dass künftig eine neue Bankverbindung zu verwenden sei und die 228.420 Euro darauf eingehen sollten. Die Buchhaltung schöpfte Verdacht und zahlte nicht. In Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei konnte ein 76-jähriger als Inhaber des Empfängerkontos ausgeforscht werden.