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Traumtor von Neuzugang

Red Bull Salzburg Frauen siegen zum Saisonauftakt

Sport
01.08.2026 16:24
Hier traf Maria Plattner traumhaft zum 1:0.
Hier traf Maria Plattner traumhaft zum 1:0.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Red Bull Salzburg Frauen feiern einen gelungenen Auftakt in die 45. Saison der Bundesliga. Neuzugang Maria Plattner erzielte per Freistoß das die Führung gegen Südburgenland/Hartberg. Valentina Akrap machte den Sack in der Nachspielzeit zu. Ein Stürmertalent feierte sein Debüt in der höchsten Spielklasse.

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Wie gut ist man vorbereitet? Wo steht man zu Beginn der neuen Saison? Diese Fragen stellen sich die Fußballteams vor jeder neuen Spielzeit. Die Frauen von Red Bull Salzburg sind nach dem 2:0-Sieg gegen Südburgenland/Hartberg zum Auftakt in die 45. Bundesliga-Saison ein wenig schlauer. „Wir haben ein paar neue Erkenntnisse, ein paar Bestätigungen. Solche Spiele geben einen Selbstvertrauensboost“, sagte Trainer Dusan Pavlovic nach dem Spiel.

Traumtor von Maria Plattner zur Führung von Red Bull Salzburg
Lange war es ein Abtasten der beiden Teams in der Akademie in Liefering. Kurz vor Pausenpfiff bekamen die Bullen dann einen Freistoß. Neuzugang Maria Plattner (43.) verwertete aus 23 Metern traumhaft ins Kreuzeck – ein perfekter Einstand für die Tirolerin. „Manchmal braucht‘s so einen Dosenöffner“, lachte die Mittelfeldspielerin, die auch nach dem Training mehrmals noch Freistöße übt. Gleich im ersten Spiel machte sie, dass sie die Unterschiedsspielerin der Bullen heuer sein kann.

Großer Jubel nach dem 1:0 von Maria Plattner.
Großer Jubel nach dem 1:0 von Maria Plattner.(Bild: GEPA)

Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste besser ins Spiel, passierte jedoch wenig. Besonders erfreulich: Stürmertalent Maya Lampl feierte ihre Bundesliga-Premiere und zeigte prompt auf. Erst tief in der Nachspielzeit gelang es den Salzburgerinnen, den Sack zuzumachen. Joker Valentina Akrap (93.) stellte auf das verdiente 2:0, was auch den Endstand bedeutete. „Es gab Phasen, wo es richtig gut war und es gab Phasen, in denen wir richtig gelitten haben“, meinte Pavlovic.

ADMIRAL Frauen Bundesliga: Red Bull Salzburg – Südburgenland/Hartberg 1:0 (1:0). Torfolge: 1:0 (43.) Plattner, 2:0 (93.) Akrap. – FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Guha; Illinger, Hamzic (88. Akrap), Schirmbrand, L. Spinn; G. Spinn (61. Lutz), Plattner, Grünwald (77. Talwieser), Pamminger (61. D‘Angelo); Wienerroither (61. Lampl), Triendl. – Akademie Liefering, Grabner.

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