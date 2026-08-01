Red Bull Salzburg Frauen siegen zum Saisonauftakt

Traumtor von Maria Plattner zur Führung von Red Bull Salzburg

Lange war es ein Abtasten der beiden Teams in der Akademie in Liefering. Kurz vor Pausenpfiff bekamen die Bullen dann einen Freistoß. Neuzugang Maria Plattner (43.) verwertete aus 23 Metern traumhaft ins Kreuzeck – ein perfekter Einstand für die Tirolerin. „Manchmal braucht‘s so einen Dosenöffner“, lachte die Mittelfeldspielerin, die auch nach dem Training mehrmals noch Freistöße übt. Gleich im ersten Spiel machte sie, dass sie die Unterschiedsspielerin der Bullen heuer sein kann.