Aufsteiger sorgt für erste Nordliga-Überraschung

Nach etwas mehr als einer Stunde zündeten die Salinenstädter dann den Turbo für die Schlussoffensive. Erst traf Oluwatosin Ayetigbo in der 68. Minute zum 2:2, dann drehte Dennis Krijeci in der 83. Minute per Traumtor aus der Distanz die Partie komplett und fixierte den vielumjubelten 3:2-Endstand. Die erste Überraschung der noch jungen Saison war damit perfekt. „Wir haben einen Kader, der in dieser Liga mitspielen kann. Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden“, sagte Torschütze Huremović nach der Partie gegenüber der „Krone“.