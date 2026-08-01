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Aufsteiger sorgt für erste Nordliga-Überraschung

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.08.2026 18:29
Erstes Spiel, erster Dreier: Hallein biegt in der Nordliga Gurten.
Erstes Spiel, erster Dreier: Hallein biegt in der Nordliga Gurten.(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Achtungserfolg für Aufsteiger Hallein! Die Tennengauer gewannen zum Auftakt in die neue Regionalliga Nord überraschend gegen Titel-Mitfavorit Gurten und das, obwohl man zwischenzeitlich die Führung sogar aus der Hand gegeben hatte. 

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Das erste Ausrufezeichen eines Salzburger Regionalligisten in der neuen Nordliga mit Oberösterreich ist gesetzt! Der UFC Hallein gewann am Samstagnachmittag gegen den Titel-Mitfavoriten Gurten knapp, jedoch nicht unverdient mit 3:2.

Hallein verspielt Führung und dreht Partie erneut
Dabei sah es zwischenzeitlich bei weitem nicht so gut aus. Nach der Führung von Alem Huremović (27. Minute) sorgte ein Doppelpack von Fabian Wimmleiter (42. Minute, Elfmeter/50. Minute) für die erstmalige Führung der Oberösterreicher.

Nach etwas mehr als einer Stunde zündeten die Salinenstädter dann den Turbo für die Schlussoffensive. Erst traf Oluwatosin Ayetigbo in der 68. Minute zum 2:2, dann drehte Dennis Krijeci in der 83. Minute per Traumtor aus der Distanz die Partie komplett und fixierte den vielumjubelten 3:2-Endstand. Die erste Überraschung der noch jungen Saison war damit perfekt. „Wir haben einen Kader, der in dieser Liga mitspielen kann. Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden“, sagte Torschütze Huremović nach der Partie gegenüber der „Krone“.

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Torschütze lobt geschlossene Mannschaftsleistung
Der 28-Jährige hatte auch eine Erklärung dafür parat und lobte die gesamte Crew des Aufsteigers. „Gurten macht das wirklich überragend. Spielerisch haben wir aber sehr gut dagegengehalten und die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, so Huremovic abschließend.

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