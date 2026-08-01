Trainer-Lob: „Er ist irgendwie ein Musterschüler“

Ein Tor und eine Vorlage: Recht viel besser hätte der Abend für Kuchls Lukas Brückler nicht laufen können. Mit seinen „Teufeln“ feierte der Stürmer zusätzlich einen 3:2-Sieg im Derby gegen den FC Pinzgau. Vom Cheftrainer gab‘s für den Ex-Zweitliga-Kicker nach der Partie Sonderlob.
Mit einem Tor und einer Vorlage war Kuchls Lukas Brückler maßgeblich am 3:2-Auftaktsieg in der Regionalliga Nord gegen Saalfelden beteiligt. Der 26-jährige Ex-Zweitliga-Kicker erhielt nach der Partie viel Lob.
Er ist sehr erfahren, ein Führungsspieler und hat in jeder Liga seine Tore gemacht. Wir wissen was wir an ihm haben.
Kuchl-Trainer Thomas HOFER über Lukas BRÜCKLER
„Er ist sehr erfahren, ein Führungsspieler und hat in jeder Liga seine Tore gemacht. Wir wissen was wir an ihm haben. Er macht das, was man ihm mitgibt und ist irgendwie ein Musterschüler“, beschrieb Cheftrainer Thomas Hofer die Rolle des Offensivspielers.
Brückler selbst nimmt die lobenden Worte locker, bleibt am Boden. „Schwer zu sagen, wie meine Rolle im Team genau ist. Ich mache das, was mir der Trainer sagt“, erzählte der Rechtsfuß, der jetzt nur noch an der Chancenverwertung feilen muss.
Einziges Manko? Die Chancenverwertung!
Denn der hauchdünne Heimsieg gegen die Pinzgauer hätte wesentlich deutlicher gestaltet werden können. „Ich hätte den Sack schon früher zumachen müssen. Die zwei oder drei Sitzer die ich hatte, kann man schon einmal machen“, haderte der Stürmer, der kommende Woche gleich daran arbeiten will.
Auch in der zweiten Runde der Nordliga treten die Tennengauer auf eigenem Rasen an. Mit Wallern/St. Marienkirchen geht’s dann auch erstmals gegen ein Team aus Oberösterreich.
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