Trainer-Lob: „Er ist irgendwie ein Musterschüler“

Einziges Manko? Die Chancenverwertung!

Denn der hauchdünne Heimsieg gegen die Pinzgauer hätte wesentlich deutlicher gestaltet werden können. „Ich hätte den Sack schon früher zumachen müssen. Die zwei oder drei Sitzer die ich hatte, kann man schon einmal machen“, haderte der Stürmer, der kommende Woche gleich daran arbeiten will.