Ab jetzt sind Abfahrten auf A10 komplett gesperrt

Auch beim Rückreiseverkehr geplant

Die Abfahrten werden auch an den beiden kommenden Samstagen gesperrt sein – so zumindest der jetzige Plan. Ab Mitte August gibt es die Sperren auch in die andere Richtung – wenn sich die Urlauber wieder auf den Heimweg machen. Dann wird am Knoten Pongau, Pfarrwerfen und in Werfen gesperrt.