Mist, Stall, Kühe: Ein neuer Job für Edtstadler?

Die Sommermonate werden von Spitzenpolitikern gerne zur Imagepflege genutzt. Salzburgs modebewusste Landeshauptfrau Karoline Edtstadler tauschte dafür unlängst ihre sonst sehr stylishen Outfits gegen Gummistiefel und Stallgewand und packte auf einem Bauernhof mit an. Ein Video davon geht aktuell in den sozialen Medien viral.
Unter dem Titel „Landeshauptfrau mittendrin“ besucht die ÖVP-Politikerin im Sommer Betriebe in ihrem Bundesland. Ihr jüngster Termin führte sie nach Tamsweg zum Hof der Bezirksbäuerin Iris Zitz und ihrer Familie.
„Eine ordentliche Herausforderung“
„Ganz früh raus aus den Federn ging es für mich“, betonte die Ex-Ministerin. Edtstadler wirkte u.a. bei der Heuarbeit mit, lernte den Umgang mit Landmaschinen, melkte Kühe und fütterte Kälber.
Im Video: Edtstadler versucht sich als Bäuerin
Zum Schluss half die 45-Jährige noch mit, die Kühe auf die Weide zu bringen. Smalltalk mit den Hofbetreibern durfte natürlich auch nicht fehlen. „Eine ordentliche Herausforderung“, so Edtstadler über ihre ungewohnte Rolle.
Diskussionen im Netz
Auf ihrem Facebookkanal wird ihre PR-Aktion kontrovers diskutiert, wobei die positiven Kommentare doch überwiegen. „Wirkt auf mich authentisch, sympathisch und überhaupt nicht gekünstelt. Genau so darf Politik auch einmal rüberkommen“, klatscht ein User Beifall. Ein weiterer User schreibt: „Toll, dass Sie Erfahrung in der Landwirtschaft sammeln. Sie zeigen, dass Sie anpacken können.“ Ein anderer User wiederum zeigt sich wenig begeistert. „Ist doch alles nur Show“, so ein Kommentar. „Ihre Aussagen während der Coronazeit und der Versuch, den PflegerInnen das Geld zu kürzen, sind nicht vergessen“, rechnet ein User mit Edtstadlers Politik ab.
Edtstadler präsentiert sich gerne in den sozialen Medien
PR-Auftritte wie diese sind bei Edtstadler keine Seltenheit. Zum Jahresbeginn 2022 etwa brachte sie ihre Instagram-Follower dank witziger Outtake-Szenen zum Schmunzeln. Applaus erntete sie auch wenige Tage davor, als sie auf eine zweideutige Anfrage eines Tiktok-Nutzers schlagfertig reagierte. Weniger Applaus erhielt sie jedoch wegen eines Postings eines Riesen-Schnitzels im September 2021.
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