Mist, Stall, Kühe: Ein neuer Job für Edtstadler?

Diskussionen im Netz

Auf ihrem Facebookkanal wird ihre PR-Aktion kontrovers diskutiert, wobei die positiven Kommentare doch überwiegen. „Wirkt auf mich authentisch, sympathisch und überhaupt nicht gekünstelt. Genau so darf Politik auch einmal rüberkommen“, klatscht ein User Beifall. Ein weiterer User schreibt: „Toll, dass Sie Erfahrung in der Landwirtschaft sammeln. Sie zeigen, dass Sie anpacken können.“ Ein anderer User wiederum zeigt sich wenig begeistert. „Ist doch alles nur Show“, so ein Kommentar. „Ihre Aussagen während der Coronazeit und der Versuch, den PflegerInnen das Geld zu kürzen, sind nicht vergessen“, rechnet ein User mit Edtstadlers Politik ab.