Dafür nutzt Red Bull Salzburg diesen Roboter

Der ehemalige Fußball-Serienmeister FC Red Bull Salzburg startet am Samstag (19.30, live auf Sky) in die neue Bundesliga-Saison. Die Gäste vom TSV Hartberg können sich dabei auf ein perfektes Grün freuen, denn die Bullen setzen bei der Rasenpflege in der Red Bull Arena auf feinste Technik.