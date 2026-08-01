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Kein Rasenmäher

Dafür nutzt Red Bull Salzburg diesen Roboter

Sport
01.08.2026 05:00
Dieses Gerät ist für die Rasenpflege in der Red Bull Arena von großer Bedeutung.
Dieses Gerät ist für die Rasenpflege in der Red Bull Arena von großer Bedeutung.(Bild: Christoph Nister)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der ehemalige Fußball-Serienmeister FC Red Bull Salzburg startet am Samstag (19.30, live auf Sky) in die neue Bundesliga-Saison. Die Gäste vom TSV Hartberg können sich dabei auf ein perfektes Grün freuen, denn die Bullen setzen bei der Rasenpflege in der Red Bull Arena auf feinste Technik.

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Nanu, was rollt denn hier über den auf den Millimeter genau gestutzten Rasen in der Bullen-Arena?

Was auf den ersten Blick wie ein Mähroboter aussieht, dient in Wahrheit einem ganz anderen Zweck, wie die „Krone“ auf Nachfrage beim einstigen Serienmeister Salzburg erfuhr.

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Es handelt sich um einen UV-C-Roboter zur Bekämpfung gegen Pilzerkrankungen.

Roboter wird auch auf Golfplätzen verwendet
Das Gerät fährt dabei autonom über den Rasen und bestrahlt diesen mit UV-C-Licht, das die Ausbreitung von diversen Pilzarten wie Schneeschimmel verhindert. Auch auf Golfplätzen werden derartige Roboter häufig verwendet.

Neben der klassischen Sprinkleranlage kommt indes zur Bewässerung in der Heimstätte der Bullen zudem auch ein mobiler Großventilator für die Pflege des Rasens zum Einsatz. Durch die feine Vernebelung verdunstet das Wasser dann in der Luft.

Die Rasenpflege erfordert besondere Aufmerksamkeit, da das Grün aufgrund des Stadiondachs an manchen Stellen nur selten in den Genuss von Sonnenlicht kommt.

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Für Salzburg ist das Ganze auch ein teurer Spaß. Die Kosten für den Roboter und den Ventilator belaufen sich laut Experten auf eine hohe fünf- bzw. niedrige sechsstellige Summe. Ch. Nister

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