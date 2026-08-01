Vier Autolenker verlieren ihre Führerscheine

Kurz nach Mitternacht beobachtete eine aufmerksame Zeugin in Straßwalchen einen Pkw-Lenker, der einen Joint konsumierte und anschließend mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Am Rücksitz befand sich ein Kind, auf dem Beifahrersitz eine Frau. Die Polizei konnte den 40-jährigen Pinzgauer im Gemeindegebiet von Thalgau anhalten. Ein Alkovortest verlief negativ. Im Fahrzeug wurden 4,2 Gramm Cannabiskraut sichergestellt.