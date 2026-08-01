Deutscher Ferienbeginn sorgt für Blechlawine

Eineinhalb Stunden Zeitverlust bei Slowenien-Einreise

Verkehrsbehinderungen wurden auch auf der Tauernautobahn in Kärnten verzeichnet, zwischen Spittal an der Drau und Villach musste mit einer halben Stunde zusätzlicher Fahrtzeit in Richtung Süden gerechnet werden, wie etwa vor dem Oswaldibergtunnel. Auf der Südautobahn (A2) im Baustellenbereich Modriach und Packsattel kam der Verkehr immer wieder ins Stocken. Am Grenzübergang vor dem Karawankentunnel (A11) wurde der Kolonnenverkehr blockweise abgefertigt, bei der Einreise nach Slowenien betrug der Zeitverlust eineinhalb Stunden.