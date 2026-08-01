„Es müssen schon ein paar Dinge gesagt werden“

Kleiner Seitenhieb gegen Salzburgs Landeshauptfrau

„Die Festspiele wird es immer geben. In 100, 150 in 200 Jahren. Einige Protagonisten, die einen großen Einfluss glauben nehmen zu müssen, wird es dann sicher nicht mehr geben“, holte Hinterhäuser zu einem kurzen Seitenhieb gegen Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler aus. Wohl auch im Hinblick darauf, weil Edstadler erst am Freitag ankündigte, das Budget für die Sanierung der Festspielhäuser kürzen zu wollen.