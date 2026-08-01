Großprojekt in Nonntal mit vielen Fragezeichen

Umwidmung bräuchte Drei-Viertel-Mehrheit

Heikel sind die Pläne auch, weil sich Teile der Flächen in der Grünlanddeklaration befinden. Für eine Änderung bräuchte es eine Drei-Viertel-Mehrheit. Während die Projektbetreiber 80 Prozent der Fläche verbauen wollen, kann sich Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) nur eine teilweise Verbauung der Grünfläche vorstellen. Während die Immobilienfirmen Ende 2028 erste Schlüssel übergeben wollen, sagt Schiester: „Die Umsetzung ist viele Jahre entfernt.“