Was Sie wissen müssen: Mozarts „Lucio Silla“

Ob im Obus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur zwei Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu Wolfgang Amadeus Mozarts „Lucio Silla“.
Worum geht’s? Ein Konflikt, der älter ist als jede Demokratie: Wer Macht besitzt, hält Zustimmung irgendwann für verzichtbar und Liebe für erzwingbar. Mozart machte daraus eine erstaunlich gegenwärtige Studie über Machtmissbrauch, Besitzdenken und die Freiheit, Nein zu sagen.
Handlung: Der geächtete Senator Cecilio kehrt heimlich aus dem Exil nach Rom zurück. Sein Freund Cinna berichtet ihm, dass der Diktator Silla dessen Tod vortäuschen ließ, um Cecilios Verlobte Giunia für sich zu gewinnen. Giunia bleibt jedoch ihrem Geliebten und ihrem ermordeten Vater treu. Die Liebenden treffen sich heimlich wieder. Silla versucht nun, Giunia mit Hilfe des Senats zur Heirat zu zwingen.
Gleichzeitig schmieden Cecilio und Cinna unabhängig voneinander Mordpläne gegen den Tyrannen. Giunia lehnt jede List ab und hofft auf Gerechtigkeit. Als Cecilio sich zeigt, um sie zu schützen, wird er gefangen genommen. Im Kerker nehmen die Liebenden Abschied und rechnen mit dem Tod. Unerwartet entscheidet sich Silla gegen Vergeltung. Er begnadigt Cecilio, vereint ihn mit Giunia, vergibt Cinna die Verschwörung, erlaubt dessen Hochzeit mit Celia und verzichtet schließlich auf den Thron.
Angeberwissen für die Pause: Eigentlich hätte „Lucio Silla“ Mozarts Durchbruch in Italien dauerhaft sichern sollen. Die Uraufführung wurde mit 26 Vorstellungen ein großer Erfolg. Trotzdem blieb es seine letzte Oper, die er für Italien schrieb.
Larissa Schütz
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