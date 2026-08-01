Was Sie wissen müssen: Mozarts „Lucio Silla“

Gleichzeitig schmieden Cecilio und Cinna unabhängig voneinander Mordpläne gegen den Tyrannen. Giunia lehnt jede List ab und hofft auf Gerechtigkeit. Als Cecilio sich zeigt, um sie zu schützen, wird er gefangen genommen. Im Kerker nehmen die Liebenden Abschied und rechnen mit dem Tod. Unerwartet entscheidet sich Silla gegen Vergeltung. Er begnadigt Cecilio, vereint ihn mit Giunia, vergibt Cinna die Verschwörung, erlaubt dessen Hochzeit mit Celia und verzichtet schließlich auf den Thron.