„Ich hätte gehofft, abschließen zu können“

Bei jedem Einsatz fährt die Erinnerung an jene zwei Schüsse mit, die einem Mühlviertler Polizisten eine Ermittlung wegen Mordversuchs eingebracht hatten. Das Verfahren wurde eingestellt, doch beim Prozess gegen den Angeschossenen, der sich von der Polizei töten lassen wollte, geriet der Beamte wieder ins Visier.
„Jetzt geht das Ganze wieder weiter. Ich hatte gehofft, abschließen zu können“ – vor dem Verhandlungssaal 136 am Linzer Landesgericht schüttelte ein Polizist nur noch den Kopf, als er erfuhr, dass der Prozess gegen jenen Mühlviertler (62), den er im September des Vorjahres bei einem Einsatz angeschossen hatte, geplatzt war.
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