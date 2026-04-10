„Ich hätte gehofft, abschließen zu können“

„Jetzt geht das Ganze wieder weiter. Ich hatte gehofft, abschließen zu können“ – vor dem Verhandlungssaal 136 am Linzer Landesgericht schüttelte ein Polizist nur noch den Kopf, als er erfuhr, dass der Prozess gegen jenen Mühlviertler (62), den er im September des Vorjahres bei einem Einsatz angeschossen hatte, geplatzt war.