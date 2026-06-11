Steirische Kultur zittert vor dem kommenden Jahr

Die Landeskulturreferenten tagten am Dienstag und Mittwoch in Graz unter schwierigen Vorzeichen: Der Bund spart bei der Kultur im Jahr 2027 21 Millionen Euro ein. In der Steiermark könnten die Einschnitte noch viel tiefer ausfallen: Wenn die ORF-Landesabgabe tatsächlich fällt, fehlen 27,5 Millionen Euro an Fördergeldern für Kunst und Sport.
Der gestrige Tag hat nicht unbedingt mit guten Nachrichten für die Kunst und Kultur in Österreich begonnen: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verkündete bei seiner Budgetrede, dass dem Ressort 2027 21 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen werden, nämlich 608,7 Millionen Euro insgesamt. 2028 soll die Summe leicht auf 617,9 Millionen Euro steigen. Die Bundestheater trifft der Sparzwang kaum, die Bundesmuseen müssen Investitionen aufschieben.
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