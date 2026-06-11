Steirische Kultur zittert vor dem kommenden Jahr

Der gestrige Tag hat nicht unbedingt mit guten Nachrichten für die Kunst und Kultur in Österreich begonnen: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verkündete bei seiner Budgetrede, dass dem Ressort 2027 21 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen werden, nämlich 608,7 Millionen Euro insgesamt. 2028 soll die Summe leicht auf 617,9 Millionen Euro steigen. Die Bundestheater trifft der Sparzwang kaum, die Bundesmuseen müssen Investitionen aufschieben.