Dunkles Kapitel: Kleine Hände an großen Maschinen

Der Aufstieg der Vorarlberger Textilindustrie im 19. Jahrhundert ist eng mit einem besonders dunklen Kapitel der hiesigen Wirtschaftsgeschichte verbunden: der massenhaften Kinderarbeit.
Kinderarbeit gilt hierzulande als Relikt aus fernen Zeiten, aber auch in Vorarlberg gehörte sie einst zum alltäglichen Erscheinungsbild. Während die Thematik der „Schwabenkinder“ gut dokumentiert ist, harrt jene Form von Kinderarbeit noch einer breiteren historischen Aufarbeitung, die im 19. Jahrhundert entlang der Flüsse des Rheintals und im Walgau gang und gäbe war – die Kinderarbeit in den Textilfabriken. Die Monografie „Kinderarbeit in Vorarlberger Fabriken im 19. Jahrhundert“ des Historikers Gerhard Wanner ist bislang, obwohl schon vierzig Jahre alt, das einzige Standardwerk zu diesem Thema.
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