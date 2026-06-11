Fußballer sammeln Spenden für Linzer Axt-Opfer

Eine brutale Axtattacke sorgte im April in Linz für Aufsehen. Das Opfer kämpfte lange Zeit um sein Leben. Der damals schwer verletzte Sicherheitsmann konnte allerdings mittlerweile von den Ermittlern zu dem Vorfall befragt werden. Eine private Initiative sammelt unterdessen Spenden für den Mann.
Im April schockte eine Bluttat Linz. Am Südbahnhofmarkt attackierte ein 30-jähriger Mühlviertler einen leitenden Sicherheitsmann (40) der Raiffeisenlandesbank mit einer Axt und verletzte ihn schwer. Der mutmaßliche Täter soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben.
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