„Ich weiß jetzt, wie kostbar das Leben ist“

Ohne Vorwarnung trifft Nina T. die Diagnose Krebs. Noch am selben Tag muss sie operiert werden. Klinische Psychologen helfen Patienten wie Nina T., damit auch die Seele heilt.
Rund 59.000 Patienten mit Krebsdiagnose wurden im Vorjahr in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes behandelt. So wie auch Nina T. 2022 konnte der niedergelassene Arzt die Ursache für ihre Schmerzen nicht klären, schickte sie in die Ambulanz der Klinik Landstraße. Dort kam der Schock, die Diagnose Krebs.
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