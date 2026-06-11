„Ich weiß jetzt, wie kostbar das Leben ist“

Rund 59.000 Patienten mit Krebsdiagnose wurden im Vorjahr in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes behandelt. So wie auch Nina T. 2022 konnte der niedergelassene Arzt die Ursache für ihre Schmerzen nicht klären, schickte sie in die Ambulanz der Klinik Landstraße. Dort kam der Schock, die Diagnose Krebs.