Benko: Die üppigen Gagen von Altkanzler Gusenbauer

Im Dezember 2008 hat Alfred Gusenbauer einen fliegenden Wechsel vollzogen: Vom Ballhausplatz in das Signa-Imperium des René Benko, in dem für den damals „frischen“ Altkanzler fortan Milch und Honig fließen sollten. Ab Februar 2009 wurde der einstige SPÖ-Bundesparteichef als Benko-Berater mit einer Kanzlergage von rund 280.000 Euro pro Jahr bedacht – für etwa eine Woche Aktivität pro Monat. Schon bald sollte sich das Salär Gusenbauers deutlich erhöhen.