Benko: Die üppigen Gagen von Altkanzler Gusenbauer

Altkanzler Alfred Gusenbauer erhielt aus dem Signa-Reich von Milliardenpleitier René Benko offenbar deutlich mehr Geld als bisher bekannt. Teils als Privatperson, teils über seine Firma. Die „Krone“ enthüllt vertrauliche Unterlagen.
Im Dezember 2008 hat Alfred Gusenbauer einen fliegenden Wechsel vollzogen: Vom Ballhausplatz in das Signa-Imperium des René Benko, in dem für den damals „frischen“ Altkanzler fortan Milch und Honig fließen sollten. Ab Februar 2009 wurde der einstige SPÖ-Bundesparteichef als Benko-Berater mit einer Kanzlergage von rund 280.000 Euro pro Jahr bedacht – für etwa eine Woche Aktivität pro Monat. Schon bald sollte sich das Salär Gusenbauers deutlich erhöhen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.