Paris wirft Orbán wegen Kreml-Skandal „Verrat“ vor

„Es ist ein Verrat am Gebot der Solidarität, das zwischen EU-Mitgliedern gilt“, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot am Donnerstag dem Sender France Inter. „Wenn wir in einer Welt, in der neue Großmächte entstehen, stark sein wollen, dann müssen wir geeint und solidarisch sein“, fügte er hinzu.