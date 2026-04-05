Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein

Dieselben Informationen hätten bereits Wochen zuvor mehrere Journalisten von Quellen aus ungarischen Regierungskreisen erhalten. Beweise dafür gibt es bislang nicht.

Oppositionsführer mit deutlicher Warnung an Orbán

Auch der ungarische Oppositionsführer Péter Magyar äußerte sich auf Facebook zu den Ereignissen in Serbien und sprach von Provokation. Dabei teilte er Orbán mit, dass er die Wahlen am kommenden Sonntag nicht verhindern können werde. Falls Orbán und regierungsnahe Medien die Ereignisse in Serbien für Wahlkampfzwecke nutzen sollten, dann wäre das ein offenes Eingeständnis dafür, dass es sich um eine im Voraus geplante Operation unter falscher Flagge handle.