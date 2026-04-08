Orbáns Rivale steuert auf Zweidrittelmerheit zu

Orbán geht von „Sieg der Regierungspartei“ aus

Während die meisten unabhängigen Umfragen TISZA in Führung sehen, verweist Fidesz auf Erhebungen, die einen Sieg von Orbáns Partei prognostizieren. Kritiker bemängeln jedoch, dass diese Umfragen meist von Instituten stammen, die finanzielle oder personelle Verbindungen zur Regierungspartei haben. Der Ministerpräsident selbst erklärte in einem Podcast-Interview am Mittwoch, dass es „respektlos“ gegenüber den Wählern sei, schon vor dem Urnengang den Ausgang als gegeben anzusehen. Zudem betonte er, dass die Mobilisierung der Fidesz-Wähler erst seit Mitte März so richtig losgegangen sei. „Die Wähler entscheiden am Sonntag, nicht irgendwelche Kommentatoren“, so Orbán. Er erklärte, dass er von einem „Sieg der Regierungspartei“ ausgehe.