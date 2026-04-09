Message, Macht, Medien
Orbán-Kenner Szalai: „Wahl wird deutlich knapper“
Kurz vor der richtungsweisenden Wahl in Ungarn eine neuen Folge „Message, Macht, Medien“: krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann trifft in Budapest einen Mann, der im Zentrum der ungarischen Politik, Bildung und Medien steht – und sich selbst nicht als Strippenzieher sehen will. Zoltán Szalai, Orbáns Medien-Mastermind und Publizist erklärt, warum er am Sonntag einen weiteren Fidesz-Sieg erwartet.
Schon zu Beginn räumt Szalai mit dem Image des „Masterminds“ auf: „Diese Vorstellung ist ein bisschen übertrieben“, sagt er fast defensiv. Sein Einfluss und seine Rolle in der Vernetzung internationaler Politiker ist dennoch unbestritten: US-Vizepräsident JD Vance und internationale rechte Denker, wie Tucker Carlson, Alice Weidel und Marine le Pen – er hatte sie alle zu Gast.
Am 12. April wird in Ungarn gewählt, Szalai erwartet einen knappen Sieg für Viktor Orbáns Fidesz: „Mein Gefühl ist, dass Fidesz mit drei, vier, fünf Prozent gewinnen wird.“ Gleichzeitig räumt er ein, dass der Druck größer ist als je zuvor – vor allem von außen. Immer wieder betont er den Einfluss aus Brüssel: „Der finanzielle Druck, der Entzug von Mitteln – das ist täglich spürbar.“ Deswegen wird es diesmal „deutlich knapper als bei der letzten Wahl“.
Auf Vorwürfe über Stimmenkauf reagiert Szalai abwehrend: „Ich sehe keine Beweise dafür.“ Stattdessen spricht er von gezielten Kampagnenbotschaften, die von linken Medien gepusht würden: „Alle zwei Stunden kommen irgendwelche Vorwürfe – oft mit wenig Untermauerung.“
Beim Thema EU verteidigt Szalai Ungarns Vetos als legitimen Ausdruck nationaler Interessen und warnt vor einem „europäischen Superstaat“. Gleichzeitig betont er die ursprüngliche Idee der Union: Frieden durch Handel. Russische Sanktionen bewertet er nicht moralisch, sondern pragmatisch – als potenziellen Schaden für das eigene Land. Die ungarische Linie sei weder pro-russisch noch pro-ukrainisch, sondern „pro-ungarisch“.
Den ganzen Podcast zur Folge „Orbáns Vordenker im Interview – Hinter den Kulissen des Ungarn-Wahlkampfs“ können Sie hier anhören:
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