Orbán-Kenner Szalai: „Wahl wird deutlich knapper“

Beim Thema EU verteidigt Szalai Ungarns Vetos als legitimen Ausdruck nationaler Interessen und warnt vor einem „europäischen Superstaat“. Gleichzeitig betont er die ursprüngliche Idee der Union: Frieden durch Handel. Russische Sanktionen bewertet er nicht moralisch, sondern pragmatisch – als potenziellen Schaden für das eigene Land. Die ungarische Linie sei weder pro-russisch noch pro-ukrainisch, sondern „pro-ungarisch“.

Den ganzen Podcast zur Folge „Orbáns Vordenker im Interview – Hinter den Kulissen des Ungarn-Wahlkampfs“ können Sie hier anhören: