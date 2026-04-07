Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute Rede in Budapest

Trump schickt Vance als Wahlkampfhelfer zu Orban

Außenpolitik
07.04.2026 11:10
US-Vizepräsident JD Vance soll Ungarns Premier Viktor Orban im Wahlkampf unterstützen.
US-Vizepräsident JD Vance soll Ungarns Premier Viktor Orban im Wahlkampf unterstützen.(Bild: AFP/JONATHAN ERNST)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Sonntag stehen in Ungarn Parlamentswahlen an. Umfragen zufolge liegt der seit 2010 amtierende Ministerpräsident Viktor Orban (Fidesz) hinter Oppositionsführer Peter Magyar (Tisza). Um im Zielsprint noch zu punkten, hofft man im Fidesz-Lager auf Unterstützung aus dem Ausland, denn US-Präsident Donald Trump, ein Verbündeter Orbans, schickt seinen Vize nach Budapest. Dort soll JD Vance heute Abend mit einer Rede im Sportzentrum Wahlkampfhilfe leisten.

0 Kommentare

Thema der Rede soll nach Angaben des Weißen Hauses die „reichhaltige“ bilaterale Partnerschaft sein. Vor dem gemeinsamen Auftritt wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen. Es wird erwartet, dass Vance seinem Gastgeber in Trumps Namen Unterstützung bekundet. Orban pflegt seit Langem gute Beziehungen zu Trump. Beobachter zweifeln allerdings daran, dass dieser Auftritt wahlentscheidend sein könnte.

Bereits am Nachmittag warf Vance der EU „Wahl-Einmischung“ vor. Mit seiner Visite wolle er „ein Zeichen an alle senden, besonders an die Bürokraten in Brüssel“, sagte Vance. Diese hätten „alles in ihrer Macht Stehende getan, um das ungarische Volk kleinzuhalten, weil sie den Regierungschef nicht mögen, der sich tatsächlich für das ungarische Volk einsetzt“.

Oppositionsführer Magyar äußerte sich scharf über den Besuch von Vance. „Das hier ist unsere Heimat. Die ungarische Geschichte wird nicht in Washington, nicht in Moskau und auch nicht in Brüssel geschrieben, sondern auf den Straßen und Plätzen Ungarns“, sagte Magyar auf einer Wahlveranstaltung.

+1
Fotos

Trump hofft auf „haushohen Sieg“ Orbans
Zuletzt hatte Trump im März dieses Jahres seine Unterstützung für Orban bekundet: „Er (Orban) hat meine völlige und totale Zustimmung“, sagte Trump in einer Video-Botschaft. „Ich hoffe, dass er (die Wahl) gewinnt, und zwar haushoch“, sagte Trump weiter. Orban sei ein „starker Führer“.

Ungarns Premier Stammgast bei Trump
Bereits vor Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten hatten sich seine Kontakte mit Orban verstärkt. Zweimal besuchte der Ungar Trump 2024 in dessen privater Residenz in Mar-a-Lago in Florida: Im März rühmte Orban seinen Gastgeber als „Präsident des Friedens“, der ein baldiges Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine herbeiführen werde.ma

Nur wenige Monate später, im Juli 2024, läutete Orban mit einem weiteren Besuch bei Trump die damals beginnende turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft seines Landes ein – nur eine Woche nach einem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Erneut rühmte Orban dabei Trump als Friedensstifter.

Lesen Sie auch:
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mitten im Wahlkampf
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
05.04.2026
„Meilenstein“
Ungarn: EU-Experten hoffen auf Abwahl Orbáns
01.04.2026
Problem mit Presse?
Orbán-Rivale Magyar „kommuniziert wie Trump“
18.03.2026

Kleiner Misston bei letztem Besuch im Weißen Haus
Einen kleinen Misston brachte allerdings Orbans Visite bei Trump im Weißen Haus im November 2025. Anschließend hatte der ungarische Regierungschef seiner Delegation gesagt, dass sein Land nun im Falle eines „spekulativen oder politischen Angriffs“ aus dem Ausland auf „einen amerikanischen Finanzschutzschild zählen“ könne, wie regierungsnahe ungarische Medien damals berichteten.

Tage später nannte Orban in einem Interview auch die Summen, die er aus den USA erhoffe: 10 bis 20 Milliarden US-Dollar oder Euro. Trump erklärte später, dass er keine Finanzmittel in Höhe von bis zu 20 Milliarden Dollar zugesagt habe. „Nein, ich habe ihm das nicht versprochen, aber er hat sicherlich danach gefragt“, sagte er.

Dennoch zeigte sich Orban weiter als Gefolgsmann des US-Präsidenten: Als einziger EU-Regierungschef nahm er als Vollmitglied an der ersten Sitzung von Trumps umstrittenem „Friedensrat“ teil.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.04.2026 11:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Viktor OrbánDonald Trump
UngarnBudapest
Fidesz
ParlamentswahlOppositionsführer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mehr Außenpolitik
Marterbauer dafür
EU-Kommission prüft jetzt Übergewinnsteuern
Ultimatum läuft aus
Über Nacht ausgelöscht? So real ist Trumps Drohung
In Innsbruck geboren
Politiker des Umbruchs: Schwarz-Schilling ist tot
Massiver Rückgang
Stimmung kippt: Demokratie bei Jugend unter Druck
Kriegsende im Iran
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf