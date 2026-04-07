Trump schickt Vance als Wahlkampfhelfer zu Orban

Am Sonntag stehen in Ungarn Parlamentswahlen an. Umfragen zufolge liegt der seit 2010 amtierende Ministerpräsident Viktor Orban (Fidesz) hinter Oppositionsführer Peter Magyar (Tisza). Um im Zielsprint noch zu punkten, hofft man im Fidesz-Lager auf Unterstützung aus dem Ausland, denn US-Präsident Donald Trump, ein Verbündeter Orbans, schickt seinen Vize nach Budapest. Dort soll JD Vance heute Abend mit einer Rede im Sportzentrum Wahlkampfhilfe leisten.
Thema der Rede soll nach Angaben des Weißen Hauses die „reichhaltige“ bilaterale Partnerschaft sein. Vor dem gemeinsamen Auftritt wollen Vance und Orban bilaterale Gespräche führen. Es wird erwartet, dass Vance seinem Gastgeber in Trumps Namen Unterstützung bekundet. Orban pflegt seit Langem gute Beziehungen zu Trump. Beobachter zweifeln allerdings daran, dass dieser Auftritt wahlentscheidend sein könnte.
Bereits am Nachmittag warf Vance der EU „Wahl-Einmischung“ vor. Mit seiner Visite wolle er „ein Zeichen an alle senden, besonders an die Bürokraten in Brüssel“, sagte Vance. Diese hätten „alles in ihrer Macht Stehende getan, um das ungarische Volk kleinzuhalten, weil sie den Regierungschef nicht mögen, der sich tatsächlich für das ungarische Volk einsetzt“.
Oppositionsführer Magyar äußerte sich scharf über den Besuch von Vance. „Das hier ist unsere Heimat. Die ungarische Geschichte wird nicht in Washington, nicht in Moskau und auch nicht in Brüssel geschrieben, sondern auf den Straßen und Plätzen Ungarns“, sagte Magyar auf einer Wahlveranstaltung.
Trump hofft auf „haushohen Sieg“ Orbans
Zuletzt hatte Trump im März dieses Jahres seine Unterstützung für Orban bekundet: „Er (Orban) hat meine völlige und totale Zustimmung“, sagte Trump in einer Video-Botschaft. „Ich hoffe, dass er (die Wahl) gewinnt, und zwar haushoch“, sagte Trump weiter. Orban sei ein „starker Führer“.
Ungarns Premier Stammgast bei Trump
Bereits vor Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten hatten sich seine Kontakte mit Orban verstärkt. Zweimal besuchte der Ungar Trump 2024 in dessen privater Residenz in Mar-a-Lago in Florida: Im März rühmte Orban seinen Gastgeber als „Präsident des Friedens“, der ein baldiges Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine herbeiführen werde.ma
Nur wenige Monate später, im Juli 2024, läutete Orban mit einem weiteren Besuch bei Trump die damals beginnende turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft seines Landes ein – nur eine Woche nach einem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Erneut rühmte Orban dabei Trump als Friedensstifter.
Kleiner Misston bei letztem Besuch im Weißen Haus
Einen kleinen Misston brachte allerdings Orbans Visite bei Trump im Weißen Haus im November 2025. Anschließend hatte der ungarische Regierungschef seiner Delegation gesagt, dass sein Land nun im Falle eines „spekulativen oder politischen Angriffs“ aus dem Ausland auf „einen amerikanischen Finanzschutzschild zählen“ könne, wie regierungsnahe ungarische Medien damals berichteten.
Tage später nannte Orban in einem Interview auch die Summen, die er aus den USA erhoffe: 10 bis 20 Milliarden US-Dollar oder Euro. Trump erklärte später, dass er keine Finanzmittel in Höhe von bis zu 20 Milliarden Dollar zugesagt habe. „Nein, ich habe ihm das nicht versprochen, aber er hat sicherlich danach gefragt“, sagte er.
Dennoch zeigte sich Orban weiter als Gefolgsmann des US-Präsidenten: Als einziger EU-Regierungschef nahm er als Vollmitglied an der ersten Sitzung von Trumps umstrittenem „Friedensrat“ teil.
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