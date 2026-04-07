Trump schickt Vance als Wahlkampfhelfer zu Orban

Tage später nannte Orban in einem Interview auch die Summen, die er aus den USA erhoffe: 10 bis 20 Milliarden US-Dollar oder Euro. Trump erklärte später, dass er keine Finanzmittel in Höhe von bis zu 20 Milliarden Dollar zugesagt habe. „Nein, ich habe ihm das nicht versprochen, aber er hat sicherlich danach gefragt“, sagte er.