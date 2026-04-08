Ungarns Wahlsystem: Ein Maßanzug für Orbán

Ungarn wählt nach einem sogenannten Grabenwahlsystem. 106 der 199 Abgeordneten werden direkt in Wahlkreisen bestimmt – wer dort auch nur eine Stimme Vorsprung hat, gewinnt das Mandat ohne zweite Runde. Hinzu kommt ein entscheidender Mechanismus: die „Gewinner-Kompensation“. Dabei erhält nicht nur die unterlegene Seite einen Ausgleich über Parteilisten, sondern auch der Sieger bekommt zusätzliche Stimmen gutgeschrieben – nämlich jene, die über den eigentlichen Sieg hinausgehen. Das führt dazu, dass Mehrheiten künstlich aufgebläht werden: 2022 reichten rund 54 Prozent der Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, 2018 sogar weniger als die Hälfte.