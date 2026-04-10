Österreicher hängen trotz multipler Krisen am Auto

Sofortzahlung von Auto in den meisten Fällen

Für 77 Prozent sind die Kosten der entscheidende Faktor beim Autokauf, nur für 42 Prozent sind die sicherheitstechnischen Aspekte sehr wichtig. Der Österreicher bleibt ein klassischer Sofortzahler, 74 Prozent bezahlen noch beim Kauf, 19 Prozent leasen Fahrzeuge, zehn Prozent finanzieren das Vehikel über Kredit. 83 Prozent finden übrigens, dass Werkstättenpreise zu hoch seien. 70 Prozent legen dort Wert auf qualifizierte Mechaniker, die Nähe der Werkstätte zum Wohnort ist vor allem für Ältere wichtig. 42 Prozent entscheiden sich übrigens für eine Vollkaskoversicherung, 30 Prozent bleiben bei der Haftpflichtversicherung. Die Tendenz zur Vollkasko steigt aufgrund der in den Autos verbauten Technik merklich.