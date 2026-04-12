„Goschen halten“: Tara rechnet mit Hatern ab

Die Reality-Queen Tara Tabitha hat genug: In einem aktuellen Instagram-Video rechnet die 33-Jährige mit fiesen Kommentaren über ihren Körper ab – und findet dabei sehr deutliche Worte.
Immer wieder werde ihr Gewicht im Netz thematisiert, zuletzt sei sie als „Speckmaus“ beleidigt worden. Für Tara völlig unverständlich. In ihrem Clip wird sie richtig direkt: „Was tangiert’s dich, dass ich zugenommen hab?“, fragt sie – und legt nach: „Wurde dir deswegen Geld vom Konto abgebucht?“
„Könnt die Goschen halten“
Auch ihren Kritikern gegenüber spart sie nicht mit klaren Ansagen. „Ihr könnt die Goschen halten, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt“, richtet sie aus und macht gleichzeitig deutlich, wie wenig sie die Meinungen Fremder interessieren: „Es interessiert mich nicht, was eine Brigitte oder ein Hans Jürgen aus Hintertupfing sagt.“
Mehr Respekt auf Social Media
Auch im dazugehörigen Instagram-Post unterstreicht sie ihre Haltung noch einmal und fordert mehr Respekt im Netz ein. Für sie steht fest: Es geht nicht um Komplimente, sondern um ein Mindestmaß an Anstand.
Dass sich ihr Körper verändert hat, daraus hat Tara nie ein Geheimnis gemacht. Schon vor einiger Zeit sprach sie offen über ihre Gewichtszunahme und nahm das Ganze mit Humor. Klar ist für sie aber: Crash-Diäten oder Druck von außen kommen nicht infrage.
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