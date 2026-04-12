„Goschen halten“: Tara rechnet mit Hatern ab

„Könnt die Goschen halten“

Auch ihren Kritikern gegenüber spart sie nicht mit klaren Ansagen. „Ihr könnt die Goschen halten, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt“, richtet sie aus und macht gleichzeitig deutlich, wie wenig sie die Meinungen Fremder interessieren: „Es interessiert mich nicht, was eine Brigitte oder ein Hans Jürgen aus Hintertupfing sagt.“