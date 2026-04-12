Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reality-Queen genervt

„Goschen halten“: Tara rechnet mit Hatern ab

Stars & Society
12.04.2026 12:20
Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi
Tara Tabitha und ihr Freund Dennis Lodi(Bild: krone.tv)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Die Reality-Queen Tara Tabitha hat genug: In einem aktuellen Instagram-Video rechnet die 33-Jährige mit fiesen Kommentaren über ihren Körper ab – und findet dabei sehr deutliche Worte.

0 Kommentare

Immer wieder werde ihr Gewicht im Netz thematisiert, zuletzt sei sie als „Speckmaus“ beleidigt worden. Für Tara völlig unverständlich. In ihrem Clip wird sie richtig direkt: „Was tangiert’s dich, dass ich zugenommen hab?“, fragt sie – und legt nach: „Wurde dir deswegen Geld vom Konto abgebucht?“

„Könnt die Goschen halten“
Auch ihren Kritikern gegenüber spart sie nicht mit klaren Ansagen. „Ihr könnt die Goschen halten, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt“, richtet sie aus und macht gleichzeitig deutlich, wie wenig sie die Meinungen Fremder interessieren: „Es interessiert mich nicht, was eine Brigitte oder ein Hans Jürgen aus Hintertupfing sagt.“

Mehr Respekt auf Social Media
Auch im dazugehörigen Instagram-Post unterstreicht sie ihre Haltung noch einmal und fordert mehr Respekt im Netz ein. Für sie steht fest: Es geht nicht um Komplimente, sondern um ein Mindestmaß an Anstand.

Lesen Sie auch:
Body-Update: Rechts: durchtrainiert und mit Sixpack. Links: heute – sichtbar weiblicher und ...
Weg mit dem Speck
Reality-Queen Tara zeigt ihre weiblichen Rundungen
09.01.2026

Dass sich ihr Körper verändert hat, daraus hat Tara nie ein Geheimnis gemacht. Schon vor einiger Zeit sprach sie offen über ihre Gewichtszunahme und nahm das Ganze mit Humor. Klar ist für sie aber: Crash-Diäten oder Druck von außen kommen nicht infrage.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
12.04.2026 12:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Neue Gesichter erobern die Herzen der Königsfamilie – emotionales Oster-Debüt in Windsor
Plötzlich Royal!
Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
164.635 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
113.266 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
113.106 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2537 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1516 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Außenpolitik
Angst vor Betrug: Orbán will „Volk respektieren“
1492 mal kommentiert
Mehr Stars & Society
Reality-Queen genervt
„Goschen halten“: Tara rechnet mit Hatern ab
Szene ging schief
60.000 Bienen: Bryan Cranston erlebt Horror-Dreh
Fans völlig irritiert
Coachella 2026: Heidi Klum wird zur „Techno-Hexe“
Autor im Gespräch
Brezina bleibt trotz KI voll und ganz Mensch
Nach UK-Bann:
KZ-Überlebende fordern Auftrittsverbot für Rapper
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf