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Rossi-Tor trifft bei Sieg der Vancouver Canucks

Eishockey
12.04.2026 11:23
Marco Rossi (ganz links, Nummer 93) feiert mit seinen Teamkollegen.
Marco Rossi (ganz links, Nummer 93) feiert mit seinen Teamkollegen.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Eakin Howard)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vancouver Canucks haben in der National Hockey League mit 4:3 nach Penaltyschießen bei den San Jose Sharks gewonnen. Marco Rossi traf für das als Schlusslicht feststehende Siegerteam aus Kanada zum 1:1-Ausgleich.

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Zu einem Zwischenfall kam es in Denver: Colorado-Avalanche-Trainer Jared Bednar wurde bei der 2:3-Niederlage seines Teams gegen die Vegas Golden Knights anfangs des dritten Drittels hinter seiner Bank stehend von einem abgefälschten Puck im Gesicht getroffen.

Bei Bewusstsein
Der 54-Jährige wurde für den Rest der Partie von seinem Assistenten Dave Hakstol vertreten. Er sei bei vollem Bewusstsein, wurde aber für eine Computertomographie und weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Avalanche. Bednar ist seit 2016 Trainer in Colorado und führte die Avalanche unter anderem zum Stanley-Cup-Gewinn 2022. Aktuell steht Colorado bereits als bestes Team der regulären NHL-Saison fest.

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