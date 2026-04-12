Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Krone“ nennt Gründe

Salzburg findet keinen Ausweg aus Krisen-Labyrinth

Bundesliga
12.04.2026 12:30
Die Bullen-Bosse Marcus Mann (li.) und Stephan Reiter.
Die Bullen-Bosse Marcus Mann (li.) und Stephan Reiter.(Bild: GEPA pictures/ Wolfgang Kofler)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Philip Kirchtag
Von Christoph Nister und Philip Kirchtag

Ex-Serienmeister Salzburg bekommt seine Probleme weiterhin nicht im Griff und findet auch keinen Ausweg aus dem Krisen-Labyrinth. Die „Krone“ nennt gleich neun Gründe für die aktuelle Mega-Misere der einst so erfolgsverwöhnten Bullen.

0 Kommentare

Der Weg war in Salzburg genau vorgegeben. Das Konzept klar. Die Philosophie unverkennbar. Und der Erfolg riesig!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
12.04.2026 12:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
„Krone“ nennt Gründe
Salzburg findet keinen Ausweg aus Krisen-Labyrinth
Krone Plus Logo
Vor Steirer-Duell
Warum Sturm Spaß macht, Hartberg investieren soll
Motivationsansprache
Rapid-Fans: Nicht beim Derby, aber beim Training
Krone Plus Logo
Warten auf Triumphe
„Bevor wir Titel holen, habe ich den Führerschein“
Bundesliga im Ticker
Sturm Graz gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine