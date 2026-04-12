So umgeht man steigende Kosten für Handys und Co.

Gewaltige Bestellungen von Computerchips und anderem Zubehör für KI-Giganten sorgen für eine Knappheit am Markt. „Wir wissen das aus Rückmeldungen in der Branche. Chips könnten im Schnitt um zehn bis 20 Euro teurer werden“, sagt Kilian Kaminski. Der gebürtige Hamburger hat gemeinsam mit den (Ober-)Österreichern Peter Windischhofer und Jürgen Riedl 2017 die Online-Plattform „Refurbed“ ins Leben gerufen, auf der gebrauchte beziehungsweise generalüberholte elektronische Geräte verkauft werden.