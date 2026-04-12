Erstes Gedenkturnier zu Ehren von Didi Constantini

Im Dezember 2024 starb die Tiroler Trainer-Legende Didi Constantini. Am 21. Juni dieses Jahres organisiert seine Familie nun das erste Gedenkturnier für U10-Mannschaften – inklusive Elferschießen gegen Promis, Spendenaktionen und Tombola mit verlockenden Preisen.
Im Jahr 2019 machte der ehemalige ÖFB-Teamchef Didi Constantini gemeinsam mit seiner Familie seine Demenzerkrankung öffentlich. Danach hatte er sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am 18. Dezember 2024 verstarb der Tiroler schließlich.
Doch die Erinnerungen an die Tiroler Trainer-Legende sind nach wie vor präsent – und das soll auch weiterhin so bleiben. Deshalb findet heuer das erste Gedenkturnier statt – in Zusammenarbeit mit dem FC Patscherkofel, Heinz Peischl und dem Didi Constantini Fußballcamp mit Andi Schiener.
U10-Turnier, 20 Teams, Elferschießen gegen Promis
Das Turnier wird am 21. Juni 2026 in Patsch am Sportplatz des FC Patscherkofel ausgetragen. Es handelt sich dabei um ein U10-Turnier mit insgesamt 20 Teams, bei dem es ein abschließendes Elferschießen der Siegerkinder gegen Prominente geben wird. Die siegreiche U1-Mannschaft qualifiziert sich automatisch für das Finale eines Jugendturnieres des Tiroler Fußballverbandes im Jahr 2027.
Zudem werden Spenden für den guten Zweck gesammelt, die an zwei Projekte gehen. Einerseits an das Elisabethinum in Axams und somit an jene 20 Kinder, die das ganze Jahr dort verbringen. Andererseits an mittellose Kinder in Guatemala – ein Projekt, das Constantini in früheren Zeiten noch über die Organisation „Sei So Frei Oberösterreich“ unterstützte und zu dessen Verantwortlichen die Familie noch immer Kontakt hat.
Viele coole Preise warten
Und am Spieltag wird es vor Ort eine große Tombola mit vielen Preisen geben – darunter ein Wellnesswochenende, Fanartikel des ÖFB und von Mainz 05, Tickets für Bergbahnen und Fitnessstudios, weitere tolle Sachpreise und sogar Tandemflugerlebnisse. Alle Einnahmen daraus gehen ebenfalls an den guten Zweck.
„Das ist absolut in seinem Sinne“
„Es war Didis absolute Herzensangelegenheit, den Nachwuchs zu fördern. Ein U10-Turnier in seinem Gedenken ist somit etwas, das absolut in seinem Sinne ist. Noch dazu, wenn dabei Projekte unterstützt werden können, die beeinträchtigte und mittellose Kinder im In- und Ausland weiterhelfen. Wir freuen uns auf einen Tag voller Sport, Spaß und schöne Erinnerungen“, betont die Familie, die auch das Organisationsteam ist, gegenüber der „Krone“.
Wie sieht der aktuelle Stand aus? Alle (!) Plätze sind mittlerweile vergeben, Teams aus ganz Tirol sind dabei. „Einem spannenden Turnier steht somit nichts mehr im Weg“, betont die Familie.
Alle neuesten Entwicklungen gibt es auf der Facebook-Seite „Didi Constantini Gedenkturnier“ unkompliziert zum Nachlesen.
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