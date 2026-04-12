Erstes Gedenkturnier zu Ehren von Didi Constantini

„Das ist absolut in seinem Sinne“

„Es war Didis absolute Herzensangelegenheit, den Nachwuchs zu fördern. Ein U10-Turnier in seinem Gedenken ist somit etwas, das absolut in seinem Sinne ist. Noch dazu, wenn dabei Projekte unterstützt werden können, die beeinträchtigte und mittellose Kinder im In- und Ausland weiterhelfen. Wir freuen uns auf einen Tag voller Sport, Spaß und schöne Erinnerungen“, betont die Familie, die auch das Organisationsteam ist, gegenüber der „Krone“.