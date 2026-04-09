Die meisten Österreicher sind „gute Autofahrer“

Ein Fünftel mit 130 km/h als Limit unzufrieden

Eher anfreunden können sich die Autofahrer mit dem Tempolimit in Österreich. Im Durchschnitt der Befragten wird auf der Autobahn 124 km/h gefahren. 21 Prozent reicht nach Eigenangaben das Tempolimit von 130 km/h nicht aus, um von A nach B zu kommen. Unter 100 km/h fahren allerdings nur zwölf Prozent der Umfrage-Teilnehmer. Wobei: Die Befragung fand vor dem Iran-Krieg und der damit stark gestiegenen Spritpreise statt.