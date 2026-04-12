Welche Folgen hätte ein Orbán-Sieg für Österreich?

Während Befürworter Orbáns Kurs als Garant für Stabilität und nationale Souveränität sehen, warnen Kritiker vor einer weiteren Verfestigung illiberaler Tendenzen. Für Österreich stellt sich dabei vor allem die Frage, wie sich ein fortgesetzter Kurs Budapests auf bilaterale Beziehungen und die Zusammenarbeit innerhalb der EU auswirkt. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich, dass Ungarns Sonderwege, etwa in der Migrationspolitik oder im Verhältnis zu Russland, Spannungen innerhalb der Union verstärken können. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder punktuelle Übereinstimmungen mit politischen Positionen in Österreich, insbesondere im Bereich Migration und Grenzschutz.